Baza: число погибших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 62 человек

По предварительным данным, число погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 62 человек. Об этом пишет Telegram-канал BAZA со ссылкой на свои источники.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На текущий момент в здании ещё не осмотрены все помещения. Возможно, число жертв увеличится.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Также сообщалось, что после теракта в «Крокус сити холле» госпитализированы восемь несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области. По данным ведомства, в Красногорске госпитализированы четыре несовершеннолетних. В их число вошел 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. В московские больницы были доставлены три мальчика (7, 8 и 12 лет) и девочка 12 лет.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».