Все регионы России отказались от мероприятий в предстоящие выходные

По всей России отменены мероприятия в ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

«Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются», — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Минкульт выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале.

До этого министерство здравоохранения Московской области обнародовало список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».