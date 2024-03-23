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Посольство США выразило соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Посольство США выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом дипломатическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — говорится в сообщении посольства США.

Находящимся в Москве гражданам США настоятельно рекомендовано избегать района ЧП, следовать инструкциям российских служб безопасности и следить за обновлениями в СМИ.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Здание горит, его тушат. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала, что администраторы «Крокуса» просили людей покинуть здание.

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