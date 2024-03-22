Нападавшие в «Крокусе» были вооружены модификациями охотничьих ружей

По предварительной информации, террористы, стрелявшие в людей в «Крокус Сити Холле», были вооружены модификациями охотничьих ружей «Вепрь» и «Сайга». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предположительно, нападавшие пользовались оружием 12-го и 410-го калибров.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба, также были слышны взрывы. Здание горит уже несколько часов, у него обрушилась кровля. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте.

В Москве отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала, что администраторы «Крокуса» просили людей покинуть здание.