Прохожий у «Крокус Сити Холла» помог множеству пострадавших выбраться из горящего здания

Случайный прохожий, оказавшийся во время трагедии у «Крокус Сити Холла», помог множеству пострадавших выбраться из горящего здания. Верхняя одежда россиянина пропиталась кровью пострадавших, об этом пишет Telegram-канал Readovka и публикует соответствующее видео.

«Людей тащил просто», — ответил мужчина в крови и уточнил, что он сам не ранен.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».