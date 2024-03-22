Казахстан осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Казахстан осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — заявил Токаев.

Кроме того, казахстанский лидер также обратился к Организации Объединенных Наций с призывом немедленно осудить произошедшее насилие в отношении мирных граждан.

Отдельно Токаев также обратился к своему коллеге, президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования.

До этого председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», и заявил, что террористы будут уничтожены.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».