Очевидица рассказала, что администраторы «Крокуса» просили людей покинуть здание

Администраторы концертного зала «Крокус Сити Холл» оповещали зрителей о стрельбе и просили покинуть здание. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица теракта Елена. Она отметила, что среди людей началась паника.

«Эвакуировали нас очень рано, мы ничего не видели именно своими глазами. Мы были на нижних этажах, началась паника — стали экстренно эвакуировать людей. Мы выбежали, пошли пешком подальше от всего, как уже узнали, снизу стали стрелять. Всех оповестили об эвакуации администраторы, как я поняла, потому что они подходили ко многим. Мы были не первые, но панику уже все поймали. Мы со всеми стали собираться, так как озвучивали, что нужно уходить. Очень быстро собрались и также выбежали. Мы были именно на концерте, одежду не сдавали, она была с нами. Выход был через вход соседнего павильона, их там несколько», — сказала она.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба, также были слышны взрывы. Здание горит уже несколько часов, у него обрушилась кровля. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица стрельбы в «Крокус Сити Холле» рассказала, что люди строили баррикады.