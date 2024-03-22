Руководитель «Пикника» не может выйти на связь с одним из членов команды

Юрий Чернышевский, концертный директор рок-группы «Пикник», которая должна была выступать на сцене концертного зала «Крокус Сити Холл», заявил, что не может выйти на связь с одним из членов команды группы. Об этом он сообщает »Ленте.ру».

«С одним человеком не можем связаться из вспомогательного состава. Слышали хлопки вдалеке», — заявил Чернышевский.

До этого директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал о трагедии со стрельбой в подмосковном «Крокус Сити Холле», где группа должна была выступить с концертом.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».