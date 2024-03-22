Кровля «Крокуса» начала рушиться

Кровля в районе сцены «Крокус сити холла», где произошел пожар, начала рушиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства подчеркивает, что часть кровли, охваченная огнем, начала обрушаться в здании торгово-развлекательного центра. Из окон здания вырывается пламя.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала «чудовищным преступлением» стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Она подчеркнула, что все силы брошены на спасение людей.

Захарова добавил, что это преступление должно осудить все мировое сообщество.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».