В ФСБ назвали число погибших при теракте в «Крокусе»

В ФСБ сообщили, что, предварительно, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения, передает РИА Новости.

«Предварительно, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших», — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после — взрыв. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».