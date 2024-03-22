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В Таиланде полиция задержала россиянина, который организовывал нелегальные экскурсии

В Таиланде задержали гражданина РФ за нелегальную работу гидом

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Полиция Таиланда задержала 28-летнего россиянина за организацию нелегальных экскурсий. Об этом сообщает Bangkok Post.

По версии местной полиции, мужчина работал гидом без какого-либо разрешения. Помимо этого, выяснилось, что у россиянина не было документов, позволяющих работать на территории страны. По законам государства, иностранец не может работать гидом – такая профессия доступна только гражданам Таиланда.

Правоохранители задержали молодого человека на пляже Пак Пхра. Неофициальный гид собирался отвезти группу путешественников на острова Симилан. Мужчину направили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Ранее на Бали задержали россиянку, отказавшуюся платить за туристические услуги.

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