В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала «чудовищным преступлением» стрельбу в «Крокус Сити Холле».

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира <...> с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле»», — написала она в Telegram.

Она подчеркнула, что все силы брошены на спасение людей.

Захарова добавил, что это преступление должно осудить все мировое сообщество.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».