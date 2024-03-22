В ФСБ сообщили детали о теракте в «Крокус Сити Холле»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба и пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По данным ФСБ России, стрельба раздалась перед началом концерта музыкальной группы «Пикник».

В ведомстве добавили, что специальные силовые ведомства уже на месте и предпринимают все необходимые меры.

До этого число погибших и раненых при стрельбе в, которая произошла в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 40 человек, еще более 100 посетителей концертного зала получили ранения.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источник Readovka сообщал о 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.