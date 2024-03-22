Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили детали о теракте в «Крокус Сити Холле»

ФСБ: в «Крокус Сити Холле» начались стрельба и пожар

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

В концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба и пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По данным ФСБ России, стрельба раздалась перед началом концерта музыкальной группы «Пикник».

В ведомстве добавили, что специальные силовые ведомства уже на месте и предпринимают все необходимые меры.

До этого число погибших и раненых при стрельбе в, которая произошла в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 40 человек, еще более 100 посетителей концертного зала получили ранения.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источник Readovka сообщал о 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидцы рассказали, что люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами