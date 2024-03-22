Директор группы «Пикник» рассказал о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

О трагедии со стрельбой в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассказал директор рок-группы «Пикник» Дмитрий Чернышевский агентству РИА Новости.

«Происходит трагедия. Люди практически голые выбегали на улицу», — сообщил он.

В публикации уточняется, что сам Чернышевский очевидцем инцидента не был, «только слышал хлопки».

«Все из группы, до кого мы смогли дозвониться, в порядке», — утверждает директор музыкального коллектива.

При этом он добавил, что до двух участников группы пока не удалось дозвониться.

«Надеемся, что тоже все нормально», — подытожил Чернышевский.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. По данным Telegram-канала «112», погибнуть могли 40 человек, более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».