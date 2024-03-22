Директор группы «Пикник» рассказал о самочувствии музыкантов после стрельбы

Музыканты рок-группы «Пикник», на концерте которых в московском «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, не пострадали. Об этом заявил директор коллектива в разговоре с РИА Новости.

«Они не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации сотрудника правоохранительных органов, на данный момент весь коллектив группы эвакуирован из концертного зала.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza приводил слова очевидцев, которые рассказали о стрельбе во время выступления группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве. В публикации уточняется, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Отмечалось, что слышны «десятки выстрелов». По данным канала, в результате инцидента есть много пострадавших.

Позднее появилась информация о том, что в результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 12 человек. По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли как минимум три человека в камуфляже.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».