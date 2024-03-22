Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокусе»

Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити холле», которая произошла вечером в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает RT.

По их словам, люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба. Люди побежали на сцену, а в зал вошли люди с автоматами. После этого все начали бежать через сцену, открыли ворота и покинули зал раздетые.

До этого стало известно, что в результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве погибли не менее 12 человек.

По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже. Кроме этого, поступила информация о том, что из здания идет дым.

Официального комментария к настоящему моменту нет.