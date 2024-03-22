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В Россельхознадзоре заявили о необходимости соблюдения требований к экспортным партиям зерна

Россельхознадзор отметил важность соблюдения требований к партиям зерна на экспорт

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Seth Perlman/AP

Россельхознадзор обеспокоен значительным увеличением количества нотифицированных уполномоченными органами стран-импортеров партий российского зерна из-за их несоответствия карантинным фитосанитарным требованиям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2023 году в Россельхознадзор поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна, а с начала 2024 года уже 13.

При этом, как указали в ведомстве, участниками зернового рынка не принимаются должные меры по обеспечению карантинного фитосанитарного благополучия как мест производства зерна, так и его очистки при формировании экспортных партий в соответствии с требованиями государств-импортеров.

В частности, в связи с появлением информации о возникших у Торгового дома «РИФ» проблемах с вывозом зерна, Россельхознадзор уведомляет, что с начала 2024 года у компании были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн тонн. Всего было направлено в адрес ТД «РИФ» и его контрагентов 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров, указали в ведомстве.

Однако, по информации Россельхознадзора, должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров ТД «РИФ» принято не было.

До этого в ЕС сообщили, что ограничения на зерно России не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через территорию союза.

Ранее российский зерновой союз отреагировал на угрозы ограничить импорт зерна из России.

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