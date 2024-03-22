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Спасатели помогли еноту, которого нашли с застрявшей головой в банке

UPI: в Канаде спасли енота, голова которого застряла в банке с арахисовой пастой

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В Канаде спасатели помогли скунсу, которого нашли с застрявшей в банке головой, пишет издание UPI. По мнению экспертов, животное хотело доесть остатки еды, но в итоге оказалось в ловушке.

Как рассказали зоозащитники, им позвонили местные жители и сообщили, что видели, как по городу бегает скунс с банкой из-под арахисовой пасты на голове. Животное никак не могло выбраться из своей ловушки и металось по сторонам.

«Он просто был голоден и почувствовал запах арахисовой пасты», — говорится в сообщении.

Приехавшие по нужному адресу спасатели смогли отыскать енота и помогли ему, аккуратно сняв банку с головы. Первичный осмотр показал, что он не пострадал и не нуждается в помощи ветеринаров, после чего зверек убежал в неизвестном направлении.

Ранее собака проглотила мяч и покусала хозяйку, которая пыталась ей помочь приемом Геймлиха.

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