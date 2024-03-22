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В Башкирии 18-летний юноша выстрелил себе в лицо на дне рождения друга

Двух молодых людей увезли в уфимскую больницу после стрельбы на вечеринке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Башкирии 18-летний юноша похвастался пистолетом на вечеринке и случайно выстрелил себе в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Несчастный случай произошел еще 8 марта в уфимском коттеджном поселке. В тот день молодые люди отмечали день рождения своего друга и распивали алкоголь.

Юноша вышел покурить и стал хвастаться пистолетом. В какой-то момент его палец соскользнул, и владелец оружия выстрелил себе в челюсть. Пуля выбила ему зубы, разорвала губы и щеку. Пострадавший потерял сознание, и за пистолет схватился его друг. Он хотел откинуть его в сугроб, но прострелил себе плечо и тоже упал в обморок.

Друзей экстренно госпитализировали, врачи 21-й клинической больницы извлекли у них пули. Обе операции закончились благополучно.

Ранее младшеклассник ранил из пневматики свою мать во время посещения музея под Калининградом.

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