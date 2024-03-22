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Рогов заявил, что ракетный удар по ДнепроГЭС лишил Украину мощного источника энергии

Рогов: вывод из строя ДнепроГЭС оставил Украину без важного источника энергии

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Depositphotos

Вывод из строя Днепровской ГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье лишил Украину важного источника энергии. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт», — сказал Рогов, добавив, что ДнепроГЭС является самой мощной гидроэлектростанцией, обеспечивающей более 10% суточного распределения электроэнергии страны.

Политик отметил, что перебои с электроэнергией скажутся на производстве военной продукции и техники.

В ночь на 22 марта Россия нанесла удары по украинским энергообъектам, в результате чего многие регионы остались без электричества, а крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу. В Госдуме атаку назвали местью за обстрелы Белгородской области и других российских регионов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее энергетики оценили ущерб от остановки ДнепроГЭС на Украине.

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