В Казани произошел сильный пожар на заводе «Кулонстрой»

В Казани пожарные ликвидирует возгорание на территории железобетонного завода «Кулонстрой». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Инцидент произошел недалеко от Гвардейской улицы. По словам очевидца, на территорию завода приехали несколько карет скорой помощи.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, по предварительной информации, в помещении загорелась транспортная лента. Пламя перекинулось на доски и утеплитель.

Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров, но пожар разрастается. Специалисты не исключают, что огонь может перейти на соседние здания. Данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее на Днепропетровской ГЭС в Запорожье после взрывов произошел пожар.