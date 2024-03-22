Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани произошел сильный пожар на заводе «Кулонстрой»

В Казани горит бетонный завод «Кулонстрой»

В Казани пожарные ликвидирует возгорание на территории железобетонного завода «Кулонстрой». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Инцидент произошел недалеко от Гвардейской улицы. По словам очевидца, на территорию завода приехали несколько карет скорой помощи.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, по предварительной информации, в помещении загорелась транспортная лента. Пламя перекинулось на доски и утеплитель.

Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров, но пожар разрастается. Специалисты не исключают, что огонь может перейти на соседние здания. Данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее на Днепропетровской ГЭС в Запорожье после взрывов произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами