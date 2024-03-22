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Врач дала совет, как сохранить здоровье после 40 лет

Врач Красняк: после 40 лет важно регулярно проходить медобследования

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У людей старше 40 лет возрастает риск развития множества заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, остеопороз (хрупкость костей), артериальная гипертензия, опухоли и т.д. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ирина Красняк.

«У обоих полов после 40 лет из-за вредных привычек, действия неблагоприятных факторов окружающей среды, стресса и наследственной предрасположенности увеличивается риск рака различной локализации», — отметила Красняк.

Она подчеркнула, что организм после 40 лет требует более внимательного отношения, поэтому регулярные медицинские осмотры и поддержание здорового образа жизни играют крайне важную роль.

В 2024 году ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что упражнения на выносливость (езда на велосипеде, бег, ходьба) способствуют сохранению подвижности и мышечной функции в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Experimental Physiology (Exp Physio).

Ранее диетолог объяснила, как худеть в пожилом возрасте.

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