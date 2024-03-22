В Крыму начальник колонии заявил, что брал взятки у осужденных, чтобы прокормить семью

Начальник исправительной колонии №7 в Красногвардейском районе Крыма отделался условным сроком за превышение полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Фигурант занимал должность начальника красногвардейской колонии в течение нескольких лет. С некоторых пор он стал регулярно получать взятки от осужденных за смягчение положенных им условий.

Сначала мужчина поймал одного из заключенных в состоянии алкогольного опьянения и попросил 30 тыс. рублей за собственное молчание. Тот согласился и заплатил, после этого мужчина предложил ему еще одно послабление. За ту же сумму начальник якобы мог отпустить осужденного отбывать наказание на дому. Эту услугу он оказал и другому осужденному, но уже за 40 тыс. рублей.

В конце концов о происходящем в колонии узнали в УФСИН России по Республике Крым. Взяточник был уволен и отправлен под суд. Подсудимый заявил, что был вынужден преступить закон, чтобы иметь возможность содержать пятерых детей. В качестве наказания мужчине дали трехлетний условный срок и штраф в 120 тыс.

Ранее за взятки и растрату задержали главу антимонопольной службы по Вологодской области.