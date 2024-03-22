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Блиновской выдвинули окончательное обвинение

Блиновской выдвинули окончательное обвинение, она частично признала вину

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следователи проведи допрос блогера Елены Блиновской и предъявили ей обвинение в последней редакции. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

«Елене Олеговне только что предъявили обвинение в окончательной редакции. В понедельник следствие официально объявит ей и Алексею об окончании следственных действий сразу после допроса супруга нашей подзащитной», — сообщила Сальникова.

По словам адвоката, Блиновская признала свою вину только в уклонении от уплаты налогов. Также Сальникова сказала, что дело супругов Блиновских содержит 30 томов.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блиновской и ее супругу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Мужу Блиновской объявили о завершении предварительного следствия, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он свою вину отрицает. Сама блогер признает вину только в неуплате налогов, заявили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей.

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