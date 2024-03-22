Британка сменила имя, назвав себя в честь любимой железнодорожной станции

В Британии женщина сменила имя и назвала себя в честь любимой железнодорожной станции, пишет NDTV.

Рехана Мэрилебон Хаваджа рассказала, что уже 20 лет работает в железнодорожной компании Chiltern Railways, офис которой находится на станции Мэрилебон в западном Лондоне. Это место настолько полюбилось британке, что она решила сменить свое имя и назвать себя в честь него.

Женщина вспоминает, что за свою карьеру она занимала разные должности: от диспетчера поездов до начальника станции. Она долго думала над тем, как увековечить память об этой локации, и пришла к такой идее.

«Сама станция небольшая, но у нее есть душа. Чем больше я исследовала ее, тем больше влюблялась», — прокомментировала она.

Для коллег Хаваджы перемены в ее имени стали настоящим сюрпризом. Женщина признается, что далеко не все люди понимают, зачем она это сделала, но рады за нее.

Ранее новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного имени.