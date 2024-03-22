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Подозреваемый в краже попытался сбежать от полиции и сорвался с третьего этажа

Во Франции мужчина попытался избежать задержания и упал с высоты 20 метров

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Christophe Ena/AP

Вот Франции госпитализировали мужчину, который упал с третьего этажа при попытке скрыться от жандармов. Об этом пишет аctu17.

Ранним утром правоохранители прибыли к дому 25-летнего подозреваемого в совершении многомиллионной кражи. Ущерб в этом деле оценивается в €2 млн, а пострадавшей стороной стала фармацевтическая компания, как сообщает источник, близкий к расследованию.

Фигурант услышал шум в коридоре и, по предварительным данным, попытался покинуть квартиру через соседний балкон. Однако он не смог удержаться и упал с высоты около двадцати метров, а затем был доставлен в парижскую больницу с травмами, угрожающими жизни. Начато расследование.

Ранее наркозакладчик из Уфы сбил полицейского, чтобы избежать задержания.

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