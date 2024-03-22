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Собянин заявил о расширении проекта «Лето в парках» в 2024 году

Собянин: летом планируем открыть 23 пляжных зоны в столице

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Sobyanin.ru

В Москве планируется открыть 23 пляжных зоны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в свое личном блоге.

«Летние бассейны сразу же полюбились москвичам — за неполный сезон их посетило более 560 тысяч человек. Поэтому проект «Лето в парках» будет не только продолжен, но и значительно расширен. В общей сложности планируем открыть 23 комфортабельных пляжных зоны», — написал он.

Отмечается, что искупаться в бассейнах и позагорать у воды этим летом москвичи смогут в восьми городских парках.

«К пяти действующим пляжным зонам в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники» и «Красная Пресня» планируем добавить три новых – в Измайловском парке, парке «Дубки» и Парке им. Юрия Лужкова», — рассказал Собянин.

По его словам, в каждой пляжной зоне будут работать по одному или несколько бассейнов с сопутствующей инфраструктурой. Так, на территории пляжных зон будут располагаться шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, кафе, медицинскими посты, спасательные вышки и площадки для проведения мероприятий.

Также мэр напомнил, что прошлым летом в столице открыли два экспериментальных бассейна на фестивальных площадках «Московских сезонов». Он отметил, что в этом году к ним добавятся места для отдыха у воды на девяти фестивальных площадках в разных районах Москвы.

Кроме того, к новому сезону готовятся две крупные пляжные зоны на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с «Островом Мечты».

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