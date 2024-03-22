Эксперты объяснили, как нужно питаться во время занятий спортом

Регулярные занятия спортом не принесут устойчивого эффекта без нормализации питания, предупреждают эксперты. При постоянных тренировках человеку следует продумать способ поддержания энергии в организме не в ущерб своим занятиям. Питаться рекомендуется по расписанию, выяснила Общественная служба новостей.

Питание и питье – это ключевые факторы подготовки организма к тренировкам, подчеркивают специалисты. Правильный подход к потреблению необходимых микроэлементов и воды позволяет повысить физическую выносливость, снизить усталость и улучшить эффект от занятий.

Первое, на что рекомендуется обратить внимание, – это достаточное количество воды, так как во время занятий спортом организм теряет много жидкости. Пить воду нужно в течение всего дня. Считается, что нужно выпить 2 литра воды в день, однако эксперты подчеркивают, что это зависит от физической активности и индивидуальных потребностей человека. Обезвоживание на тренировках отражается негативно, подчеркивают эксперты.

Что касается питания, то есть рекомендуется по расписанию. Важно продумать сбалансированный рацион, который будет включать в себя все необходимые микроэлементы – это позволит поддержать оптимальную работу организма. Рекомендуется при этом учитывать индивидуальные потребности и тренировочные цели.

Также эксперты советуют не забывать про режим сна, так как именно во сне происходит восстановление и рост мышц. Спать рекомендуется от 7 до 9 часов в сутки в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Напомним, терапевт Светлана Артемова рассказала «Газете.Ru», что гиподинамия и избыточные физические нагрузки могут провоцировать хронические воспаления в организме. Она подчеркнула, что при планировании тренировок важно учитывать базовый уровень своей подготовки и возможности организма.

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