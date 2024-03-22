Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, как нужно питаться во время занятий спортом

ОСН: во время регулярных тренировок питаться нужно по расписанию

close
100%
Depositphotos

Регулярные занятия спортом не принесут устойчивого эффекта без нормализации питания, предупреждают эксперты. При постоянных тренировках человеку следует продумать способ поддержания энергии в организме не в ущерб своим занятиям. Питаться рекомендуется по расписанию, выяснила Общественная служба новостей.

Питание и питье – это ключевые факторы подготовки организма к тренировкам, подчеркивают специалисты. Правильный подход к потреблению необходимых микроэлементов и воды позволяет повысить физическую выносливость, снизить усталость и улучшить эффект от занятий.

Первое, на что рекомендуется обратить внимание, – это достаточное количество воды, так как во время занятий спортом организм теряет много жидкости. Пить воду нужно в течение всего дня. Считается, что нужно выпить 2 литра воды в день, однако эксперты подчеркивают, что это зависит от физической активности и индивидуальных потребностей человека. Обезвоживание на тренировках отражается негативно, подчеркивают эксперты.

Что касается питания, то есть рекомендуется по расписанию. Важно продумать сбалансированный рацион, который будет включать в себя все необходимые микроэлементы – это позволит поддержать оптимальную работу организма. Рекомендуется при этом учитывать индивидуальные потребности и тренировочные цели.

Также эксперты советуют не забывать про режим сна, так как именно во сне происходит восстановление и рост мышц. Спать рекомендуется от 7 до 9 часов в сутки в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Напомним, терапевт Светлана Артемова рассказала «Газете.Ru», что гиподинамия и избыточные физические нагрузки могут провоцировать хронические воспаления в организме. Она подчеркнула, что при планировании тренировок важно учитывать базовый уровень своей подготовки и возможности организма.

Ранее россиянам объяснили, как убрать жировые отложения на боках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами