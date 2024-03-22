Россияне рассказали о своем доверии российским политикам

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос на 1,3 процентного пункта и составляет 81%. Такой результат показал опрос ВЦИОМ.

Исследование провели с 11 по 17 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Опрос показал, что уровень одобрения работы президента со стороны россиян тоже вырос на 1,3 п. п. и составляет 78,9%.

Помимо Путина, россияне оценили работу других политических деятелей. Так, работу правительства РФ одобрили 57,2% опрошенных, а работу непосредственно председателя правительства Михаила Мишустина — 54,3%. Опрос показал, что Мишустину доверяют 63% респондентов.

Также респонденты рассказали о своем отношении к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 28,1% опрошенных, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 24,1%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 19,5%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,6%.

Ранее прошедшие выборы президента России назвали историческими.