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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

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Alexander Ermochenko/Reuters

Высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивавшая электроснабжение Запорожской АЭС, перестала работать утром в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.

Отмечается, что сейчас электроснабжение ЗАЭС ведется за счет одной линии 330 кВ «Феросплавная», радиационный фон на станции и вокруг нее остается в норме.

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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