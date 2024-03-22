На западе Украины повреждение получил критический объект

Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, где утром произошли взрывы. Об этом заявила глава областной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

«Есть попадание по объекту критической инфраструктуры», — написала она.

Утром поступала информация о взрывах в Ивано-Франковске.

Утром 22 марта сообщалось о проблемах в работе мобильной связи в Харькове после взрывов. Журналисты сообщали, что до этого в городе раздалось не менее 15 взрывов.

До этого в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.