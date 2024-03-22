В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в публикации.

Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 7:28 (мск).

21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Утром 21 марта также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.