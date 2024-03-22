В Белгороде запустили систему ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место», — сказал Гладков.

21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Утром 21 марта также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.