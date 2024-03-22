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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: облачно с прояснениями и до +8°C ожидается в Москве в пятницу

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками и температурой воздуха до +8°C прогнозируется в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Местами на дорогах ожидается гололедица. Днем температура в столице будет колебаться в пределах от +6°C до +8°C, а в ночь на субботу столбик термометра опустится до 0°C.

Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от +4°C до +9°C, а в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки -3°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в ближайшие дни не ожидается выпадение снега, однако полностью исключить его появление до конца марта невозможно.

Синоптик также говорила, что март в Москве в 2024 году может оказаться одним из самых сухих в истории наблюдений за погодой. Она также отметила, что этой весной в столице часто бывает солнечная погода.

Ранее врач посоветовала не торопиться снимать шапку весной.

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