Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие по делу Блиновских завершено

ТАСС: СК завершил следствие по делу Блиновских, им расширили обвинение

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Блиновской и ее супругу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Мужу Блиновской объявили о завершении предварительного следствия, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он свою вину отрицает. Сама блогер признает вину только в неуплате налогов, заявили в правоохранительных органах.

По словам другого источника агентства, обвинение Блиновской в окончательной редакции будет предъявлено 22 марта.

После завершения следствия она и ее супруг должны приступить к ознакомлению с материалами дела, после чего его отправят в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд.

Следствие будет просить суд о продлении Блиновской срока ареста, который истекает 26 апреля.

Ранее сообщалось, что сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами