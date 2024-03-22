Следствие по делу Блиновских завершено

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Блиновской и ее супругу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Мужу Блиновской объявили о завершении предварительного следствия, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он свою вину отрицает. Сама блогер признает вину только в неуплате налогов, заявили в правоохранительных органах.

По словам другого источника агентства, обвинение Блиновской в окончательной редакции будет предъявлено 22 марта.

После завершения следствия она и ее супруг должны приступить к ознакомлению с материалами дела, после чего его отправят в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд.

Следствие будет просить суд о продлении Блиновской срока ареста, который истекает 26 апреля.

Ранее сообщалось, что сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей.