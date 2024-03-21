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В Костроме автомобиль вдавил женщину с ребенком в коляске в стену магазина

В Костроме машина сбила женщину с ребенком в коляске

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ЧП Кострома | Новости | Происшествия ' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Кострома | Новости | Происшествия

Водитель из Костромы сбил мать с ребенком в коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кострома».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Симановского и Терешковой. Как рассказали очевидцы, машина выехала на тротуар и вдавила женщину с ребенком в стену магазина.

Медики госпитализировали обоих пострадавших. На данный момент младший пациент находится в тяжелом состоянии. Россиянка также получила травмы, но об их характере не сообщается.

До этого в ДТП пострадали женщина и ребенок из Свердловской области. На Сибирском тракте два автомобиля столкнулись после того, как один из водителей не справился с управлением. По его словам, он не заметил машину из-за ослепившего его солнца.

Ранее в Берлине автомобиль врезался в женщину с коляской, которая проходила мимо торгового центра.

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