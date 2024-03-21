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Соцсети разозлил маникюр, который сделали младенцу

Mirror: родители показали маникюр маленькой дочери и разозлили соцсети

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Reddit

Пользователей соцсетей разозлила фотография, на которой изображены ногти младенца с маникюром, пишет Mirror.

Фотографию в соцсетях опубликовала мастер маникюра с разрешения родителей ребенка. Она рассказала, что к ней обратилась мать маленькой девочки, попросив сделать дошкольнице красивые ногти.

«Могу делать ногти малышам», — подписала публикацию специалист.

Однако пользователям соцсетей увиденное не понравилось. Людей напугали ногти, которые, по их мнению, больше стали походить на шипы. Комментаторы уверены — такой стиль явно не подходит младенцу.

«Пожалуйста, не надо так больше делать. Они могут поцарапать себе или других своими мини-когтями», — переживают участники обсуждения.

Ранее в соцсетях осудили мать, разрешившую ребенку гулять по самолету во время долгого рейса. Зрители посчитали, что ребенок своими действиями мешал другим пассажирам.

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