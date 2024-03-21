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Врач предупредила об опасности прогулок детей по тонкому льду

Врач Одинаева: прогулки по тонкому льду для детей особенно опасны

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Pixabay

Прогулка ребенка у водоемов и нахождение на льду может привести к необратимым последствиям. Об этом предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход может наступить через 5-8 минут», — подчеркнула Одинаева.

Она советует объяснить ребенку, что в случае падения человека под лед, ему срочно нужно вызвать взрослых или позвонить в 112.

В середине марта в Твери двое несовершеннолетних провалились под лед на искусственном водоеме, их спасли прохожие. Инцидент произошел в микрорайоне Брусилово и попал на видео. На кадрах один из мужчин помогает подросткам выбраться из ледяной воды, пока другой ждет их на берегу.

Ранее в Тульской области мужчина хотел спасти собаку и провалился под лед.

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