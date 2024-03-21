В Германии заявили, что сторонники Украины должны быть готовы отправить на войну детей

Те, кто выступает против скорейшего начала мирных переговоров между сторонами конфликта на Украине, должны быть готовы послать своих детей на помощь Киеву, считает немецкий писатель Инго Шульце. Об этом он заявил в интервью Stern.

«Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей», — сказал Шульце.

Он также выразил уверенность, что перспектива для переговоров должна быть.

До этого журналисты немецкого издания Compact сообщили, что поставки ракет Taurus Украине могут стать поводом для войны между ФРГ и Россией, так как вместе с ними придется массово размещать немецких солдат на территории страны.

Также в журнале выразили уверенность, что Германия будет вынуждена отправить ВСУ свои истребители. В итоге это сделает Германию участником войны, особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут отправлять оружие на Украину.