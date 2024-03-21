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Врач объяснил, чем чревато ковыряние в носу

Врач Маневич: ковыряние в носу может привести к кровотечению и болезням

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Markus Lange/Global Look Press

Ковыряя в носу, можно повредить слизистую оболочку носа, что чревато кровотечениями и возникновением заболеваний. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Одной из основных опасностей является риск попадания инфекций. Когда вы ковыряете в носу, вы вводите в носовые проходы бактерии и вирусы, которые могут вызвать различные инфекции. Это может привести к риниту, синуситу и так далее», — сказал Маневич.

Кроме того, по его словам, в передней зоне перегородки носа есть множественные сплетения мелких сосудов, которые легко можно повредить. Особенно это касается детей. 99% носовых кровотечений у них связаны именно с ковырянием в носу, добавил специалист.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева до этого рассказала, что носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов и систем организма.

К одной из самых частых местных причин носовых кровотечений специалист отнесла холодный и сухой воздух. По ее словам, сухость приводит к высыханию слизистой, повышению ломкости стенок сосудов, особенно при чихании, растирании и удалении корок в носу.

Ранее врач предупредила о последствиях зависимости от капель для носа.

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