Акцию «Сад памяти» провели в Молдавии

Вслед за Россией к памятным высадкам акции «Сад памяти» присоединилась Молдавия. Мероприятие акции прошло при участии представителей парламента и руководителя одного из секторов Кишинева.

Мероприятие инициировали участники молдавского движения «Волонтеры Победы» совместно с претором столичного сектора Рышкановка Виктором Поляковым, вице-председателем парламента Владом Батрынчей. Акцию активно поддержал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

В парке «Думитру Рышкану» в Кишиневе волонтеры и дипломаты высадили несколько десятков кустарников и деревьев сакуры, всего – около 50 живых, зеленых памятников.

Эстафету пятой международной акции «Сад памяти» в первую неделю запуска проекта подхватят несколько стран. Ожидается, что в ближайшее время высадки пройдут в Египте, Тунисе, Узбекистане, Турции и Эквадоре.

Мероприятия за рубежом проходят при активной поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также Россострудничества.