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Задержанный в Белгородской области планировал теракт в Валуйках

ФСБ: задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт

Мужчина, которого задержали в Белгородской области, признался, что планировал теракт против российских военных в Валуйках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По словам задержанного, он передавал координаты войск РФ украинским спецслужбам. В феврале 2024 года мужчина вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджере WhatsApp.

«Я им (украинским спецслужбам. — «Газета.Ru») помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Под их эгидой планировал совершить теракт в Валуйках с помощью взрывчатки», — пояснил задержанный.

До этого ФСБ по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту.

Задержанные размещали видео и комментарии в социальных сетях, «направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году».

Ранее РИА Новости сообщало, что в Белгородской области задержали мужчину, которого подозревают в работе на Русский добровольческий корпус.

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