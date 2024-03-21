Москвичам рассказали, как долго в городе будет солнечная погода

Солнечная погода продержится в Москве до пятницы, 22 марта. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день в столице ожидается температура воздуха в пределах +6...8°C. Однако в выходные, 23 и 24 марта, москвичей ждет облачная погода.

«Начиная с выходных атмосферное давление будет понижаться. Погоду в Москве уже будет определять не солнечный и штилевой антициклон, а атлантический циклон. Он отметится облаками и дождями различной интенсивности», — сообщила Позднякова.

Синоптик уточнила, что дневная температура воздуха в эти выходные составит около +6...7°C. Однако из-за дождя и ветра «эффективная температура» будет на пару градусов ниже, поэтому одеваться нужно теплее, заключила она.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к выходным температура воздуха в Москве повысится и начнутся осадки. В результате за неделю высота снега в городе может уменьшиться на 10 см.

Ранее москвичам пообещали возвращение теплой весенней погоды.