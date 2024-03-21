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ВСУ обстреляли Теткино

Губернатор Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли Теткино Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Поселок Теткино Глушковского района Курской области был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту», — сообщил он.

Накануне Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что всего было зафиксировано пять прилетов. Была обесточена часть поселка из-за повреждения линии электропередачи. По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет возможно.

До этого Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района в Курской области. По словам губернатора, никто при обстреле не пострадал.

Ранее на Курской АЭС доложили о состоянии станции на фоне атак украинских дронов.

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