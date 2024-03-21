Девушка обнаружила обугленную дыру на спине после операции в тюменской больнице

В Тюмени девушка обнаружила у себя на спине обугленную дыру после операции под общим наркозом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, россиянка обратилась за помощью к гинекологу в медицинское учреждение. Ей назначили и провели операцию по общим наркозом, а затем пациентка самостоятельно отправилась домой. Однако позже она почувствовала резкую боль и нашла у себя на спине обугленную дыру.

В больнице, где провели операцию, на звонки девушки не ответили. Она обратилась в другое медучреждение, где ей диагностировали ожог третьей степени и указали на необходимость пересадки кожи.

Девушка выяснила, что во время операции медики неправильно положили электрод, который используют при таких вмешательствах. Из-за этого у нее под спиной оплавилась пленка. Россиянка потребовала компенсацию в 3 млн рублей, однако суд назначил лишь 350 тысяч рублей. Больница, где она получила травму, подала апелляцию, чтобы не выплачивать и эту сумму.

Ранее пациент российской больницы обвинил врачей в ошибке, из-за которой у него облезла вся кожа.