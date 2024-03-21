Россияне пожаловались на рост числа неадекватных водителей на дорогах

Большинство россиян отмечают, что весной на дорогах заметно увеличивается количество агрессивных водителей – об этом заявили 64% участников соответствующего исследования. В опасные ситуации из-за неадекватных водителей попадали две трети автомобилистов, приводит RT результаты исследования.

Более трети из тех, кто сталкивался с агрессивными водителями, рассказали, что попадали в подобные ситуации несколько раз, еще 10% признались, что это бывает с ними часто. Причем именно агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих на дороге факторов – об этом заявили 37% участников исследования.

Также россиян раздражают пробки (27%), несоблюдение ПДД другими участниками движения (27%), подрезание на дороге (22%). На мотоциклистов и не соблюдающих правила движения пешеходов пожаловались по 19% респондентов.

Помимо этого, к раздражающим факторам опрошенные отнесли постоянно сигналящих сзади водителей, включение дальнего света на встречке. Качество дорог в этом списке назвали только 10% опрошенных.

Всего в исследовании группы «Ренессанс страхование» приняли участие более 1,2 тыс. жителей России.

Напомним, страховые компании выяснили, что чаще всего о компенсации из-за ДТП заявляют водители Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval.

Ранее двое мужчин набросились на пассажира автомобиля и избили его из-за того, что их подрезали на дороге.