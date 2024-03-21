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Спасателям пока не удалось связаться с горняками в заваленной шахте рудника «Пионер»

ТАСС: спасатели продолжают попытки связаться с горняками в руднике «Пионер»

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Телеграм-канал Василий Орлов

Специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, оказавшимися под завалом в шахте рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Продолжаются попытки установить связь с горняками в руднике, пока это не удается. Рассматриваются различные варианты», — рассказали журналистам.

Как уточнили в МЧС, спасатели уже пробурили 71 метр горной породы, чтобы добраться до шахтеров. В настоящее время спасатели рассматривают способы доставки к месту обвала станка высокоточного бурения, чтобы повысить эффективность работ.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

В данный момент на месте работают две буровые установки. Первая скважина ведет к предполагаемому месту с горняками, что поможет установить с ними связь. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, который находится ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри, объяснили в МЧС.

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.

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