В Забайкалье несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги семь вагонов с углем и три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что пока причины и обстоятельства происшествия уточняются. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы. В прокуратуре добавили, что на график других поездов инцидент не повлиял.

За несколько дней до этого на перегоне Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги 20 вагонов сошли с рельсов после столкновения автомобиля с грузовым поездом. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с автомобильной дороги и врезалась в состав. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы.

В результате столкновения сошли с рельсов 20 пустых вагонов. По данным Telegram-канала Baza, пути получили повреждения, поэтому на растаскивание вагонов и ремонт дороги может уйти несколько дней. Движение поездов на данном участке на это время будет приостановлено.

Ранее в Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов.