В Белгороде при обстреле ВСУ пострадали люди и повреждены дома

Минимум пять человек пострадали при обстреле Белгорода в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным информационного ресурса, повреждены два многоэтажных дома и белгородская арена.
До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.
В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась 20 минут.
20 марта средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Представитель оперативных служб Белгородской области также сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.
Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.