В Белгороде при обстреле ВСУ пострадали люди и повреждены дома

Минимум пять человек пострадали при обстреле Белгорода в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, повреждены два многоэтажных дома и белгородская арена.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась 20 минут.

20 марта средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Представитель оперативных служб Белгородской области также сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.