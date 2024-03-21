Актер Никита Кологривый заявил, что раскаивается в домогательствах к хостес в Новосибирске. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — заявил он.

По словам актера, он готов «покаяться» поскольку впереди его ждет «много общественной работы».

До этого на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве после дебоша в баре.

20 марта пострадавшая от действий актера Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров хостес Алиса назвала условием отказа от иска к звезде «нормальные извинения».

Девушка рассказала, что Кологривый сперва приятно общался с ней и шутил, а после якобы стал лезть с поцелуями, пытался хватать руками за шею и дотронуться до груди. После пощечины он, уточнила хостес, стал нецензурно ругаться и бросаться на работников заведения.

По словам Алисы, после инцидента с актером она обнаружила у себя на ноге укус.

Ранее актер Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи в Новосибирске.